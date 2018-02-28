Virgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу своего сверхскоростного поезда

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В ОАЭ компания Virgin Hyperloop One представила проект линии вакуумного транспорта для Ближнего Востока и пассажирскую капсулу для него.

Прототип капсулы позволяет понять, как компания планирует осуществлять скоростные перевозки между городами Ближнего Востока, пишет New Atlas.

Изначально компания представила властям маршрут между Дубаем и Абу-Даби, но в прошлом году предложили увеличить транспортную сеть, соединив несколько крупных городов, включая город Кувейт, Джидду в Саудовской Аравии и Маскат в Омане.

Поездка между Абу-Даби и Дубаем, между которыми почти 140 км, в настоящее время занимает около полутора часов на машине. По данным Hyperloop One, 4 тысячи автомобилей ежедневно проезжают по этому маршруту. Если Hyperloop будет внедрен, экономия на сокращении потерь рабочего времени составит $800 млн.

«Сеть Hyperloop, которая пройдет от Джидды до Эр-Рияда и от Абу-Даби до Дубая, от Красного моря до Аравийского моря, будет трансформировать потенциальное движение товаров и мобильность людей и окажет значительное влияние на экономическое развитие и дальнейший рост в регионе», — сказал на презентации генеральный директор Virgin Hyperloop One Роб Ллойд.

В прошлом году компания уже тестировала прототип пассажирской капсулы, но с того времени она претерпела значительные изменения. Внутри капсула напоминает бизнес-класс самолета, в котором пассажиры могут стоять в полный рост. Кресла оснащены подлокотниками со встроенными в них сенсорными дисплеями. Между сидениями имеется достаточно места не только для ног, но и для багажа.

Отметим, что ранее владелец Virgin Hyperloop One Ричард Брэнсон пообещал построить линию Hyperloop в Индии. Первая линия свяжет Пуну и Мумбай.

Источник: НВ


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