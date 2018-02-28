Договор о первой концессионной дороге в Украине, вероятно, подпишут в этом году, - Новак
Ею станет Львов - Краковец.
Первый договор о строительстве в Украине дорог на основе концессии будет подписан уже в этом году, надеется руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак. Об этом он сообщил на официальной странице Укравтодора в Facebook.
"Надеюсь, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии", - написал Новак.
По его информации, первой концессионной дорогой в Украине станет дорога от Львова до украинско-польской границы. "Это будет способствовать расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС", - уверен руководитель Укравтодора.
Напомним, 27 февраля, Верховная Рада в первом чтении приняла Проект Закона №6766 «О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог». Законопроект был разработан в рамках имплементации законодательства Евросоюза в транспортной отрасли. За соответствующий закон проголосовали 233 нардепа.«Его принятие буквально означает, что отныне в Украине появятся современные автобаны, не хуже чем у наших ближайших европейских соседей», - написал один из инициаторов законопроекта №6766, первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко в Facebook.
Законопроект №6766 предполагает совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии, а также на улучшение инвестиционного климата страны. На условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения, но это будет касаться только строительства новых дорог в Украине.
Авторы законопроекта убеждены, что строительство концессионных дорог позволит обеспечить баланс интересов между государством и частным сектором. В результате Украина получит качественные автомагистрали, а иностранные инвесторы – возможность реализации дополнительных инвестиционных проектов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
28.02.2018 14:56
28.02.2018 20:39