Договор о первой концессионной дороге в Украине, вероятно, подпишут в этом году, - Новак

Ею станет Львов - Краковец.

Договор о первой концессионной дороге в Украине, вероятно, подпишут в этом году, - Новак

Первый договор о строительстве в Украине дорог на основе концессии будет подписан уже в этом году, надеется руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак. Об этом он сообщил на официальной странице Укравтодора в Facebook.

"Надеюсь, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии", - написал Новак.

По его информации, первой концессионной дорогой в Украине станет дорога от Львова до украинско-польской границы. "Это будет способствовать расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС", - уверен руководитель Укравтодора.

Напомним, 27 февраля, Верховная Рада в первом чтении приняла Проект Закона №6766 «О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог». Законопроект был разработан в рамках имплементации законодательства Евросоюза в транспортной отрасли. За соответствующий закон проголосовали 233 нардепа.«Его принятие буквально означает, что отныне в Украине появятся современные автобаны, не хуже чем у наших ближайших европейских соседей», - написал один из инициаторов законопроекта №6766, первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко в Facebook.

Законопроект №6766 предполагает совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии, а также на улучшение инвестиционного климата страны. На условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения, но это будет касаться только строительства новых дорог в Украине.

Авторы законопроекта убеждены, что строительство концессионных дорог позволит обеспечить баланс интересов между государством и частным сектором. В результате Украина получит качественные автомагистрали, а иностранные инвесторы – возможность реализации дополнительных инвестиционных проектов.


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