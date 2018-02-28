15 человек погибли при столкновении поездов в Египте

Безопасность на ж/д транспорте уже давно является проблемой в Египте.

По меньшей мере 15 человек погибли и около 40 получили ранения в результате железнодорожной аварии в провинции Бухейра на севере Египта.

Об этом сообщает египетское информационное агентство MENA со ссылкой на представителя заявления Минтранспорта Египта, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, два вагона пассажирского поезда отделились от состава и столкнулись с грузовым поездом.

Премьер-министра Египта Шериф Исмаил поручил министру транспорта отправиться на место катастрофы и действовать, исходя из обстоятельств.

Как отмечает Рейтер, граждане Египта уже долгое время жалуются на несоблюдение стандартов безопасности на железной дороге.

Напомним, что в августе 2017 года в результате железнодорожной катастрофы в Египте погибли 42 человека, более 100 пострадали.