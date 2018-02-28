Импорт авто из-за границы упрощен: Рада изменила правила

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Вчера, 27 февраля, ВРУ приняла изменения в законе, касающиеся ввоза и регистрации импортных автомобилей - новые правила существенно упрощают их импорт, передает Час Пик. В частности, нововведения касаются сертификата подтверждения соответствия экологическим нормам Евро-5.

Изменения в законе "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" депутаты приняли большинством голосов - 235 при необходимом минимуме 226.

В частности, изменения внесены в ст. 2 закона, согласно которым отныне при ввозе автомобилей в Украину не будет требоваться сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, однако этот документ нужно будет предоставить при таможенном оформлении.

На данный момент проверка данного сертификата проводится дважды: на таможне при ввозе авто и в сервисных центрах МВД при регистрации. Кроме того, указывается на тот факт, что европейское законодательство не требует предъявлять сертификат соответствия эко-нормам при ввозе. Проверка проводится уже при регистрации транспортного средства.


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