Импорт авто из-за границы упрощен: Рада изменила правила
Вчера, 27 февраля, ВРУ приняла изменения в законе, касающиеся ввоза и регистрации импортных автомобилей - новые правила существенно упрощают их импорт, передает Час Пик. В частности, нововведения касаются сертификата подтверждения соответствия экологическим нормам Евро-5.
Изменения в законе "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" депутаты приняли большинством голосов - 235 при необходимом минимуме 226.
В частности, изменения внесены в ст. 2 закона, согласно которым отныне при ввозе автомобилей в Украину не будет требоваться сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, однако этот документ нужно будет предоставить при таможенном оформлении.
На данный момент проверка данного сертификата проводится дважды: на таможне при ввозе авто и в сервисных центрах МВД при регистрации. Кроме того, указывается на тот факт, что европейское законодательство не требует предъявлять сертификат соответствия эко-нормам при ввозе. Проверка проводится уже при регистрации транспортного средства.
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28.02.2018 14:54