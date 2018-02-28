Украинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платными

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В украинском парламенте принят законопроект, разрешающий передачу дорог в концессию. За документ №6766 27 февраля проголосовали 233 нардепа. В Мининфрастуктуры поспешили успокоить украинцев, уточнив, что уже существующие дороги платными не станут.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, принятый закон коснется только области строительства новых трасс. Все уже построенные и действующие в стране трассы в концессию не отдадут, они останутся бесплатными, сообщает Час Пик.

Законопроект позволит подписывать соглашения с частными компаниями. В концессионное управление будут передаваться трассы общего пользования госзначения. Проезд по таким дорогам станет платным.

Концессионер обязан будет осуществлять усовершенствование и обновление трассы. В его обязанности войдет обеспечение украинцев альтернативной бесплатной дорогой, длина которой не может быть больше, чем в 2 раза.

Иностранные компании будут допускаться к концессионному конкурсу по решению Кабмина. В обязательном порядке будут указываться техпараметры автодороги, срок концессии, вариант маршрута для бесплатного проезда.

Максимальный размер цены за разовый проезд по таким трассам также определит Кабмин. Все платежи будут поступать в Госбюджет Украины.


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