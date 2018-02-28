Nissan запустит беспилотные такси в Японии уже в марте

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Уже 5 марта пассажиры из района Минато Мирай смогут вызвать роботакси Easy Ride с помощью приложения и проехаться по маршруту между штаб-квартирой Nissan и торговым центром Yokohama World Porters.

Об этом пишет The Verge.

Nissan в сотрудничестве с компанией DeNA запускает собственный сервис беспилотных такси Easy Ride. Испытания на дорогах Йокогамы стартуют 5 марта. Первое время они будут проходить в ограниченном режиме. Воспользоваться сервисом смогут только пассажиры из района Минато Мирай, а вызвать автономный электрокар Nissan Leaf можно будет только с помощью специального приложения. Беспилотники будут ездить по строго выверенному 4,5-километровому маршруту между штаб-квартирой Nissan и торговым центром Yokohama World Porters.

Каждую поездку будут отслеживать из центра управления автомобилями, а за рулем электрокаров будут находиться водители на случай непредвиденных ситуаций. Каждый автомобиль будет укомплектован планшетом, где будет представлена информация о 500 достопримечательностей и интересных мероприятий поблизости. Также пассажирам будут предложены скидки и купоны в 40 ресторанах и бутиках поблизости.

После поездки пользователей попросят заполнить анкету и указать, понравилось ли им ездить на беспилотном транспорте, пригодились ли дополнительные услуги и какую цену за поездку они предпочтут платить, когда сервис заработает наравне с традиционными службами такси в 2020 году.

Источник: hightech.fm


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