Nissan запустит беспилотные такси в Японии уже в марте
Уже 5 марта пассажиры из района Минато Мирай смогут вызвать роботакси Easy Ride с помощью приложения и проехаться по маршруту между штаб-квартирой Nissan и торговым центром Yokohama World Porters.
Об этом пишет The Verge.
Nissan в сотрудничестве с компанией DeNA запускает собственный сервис беспилотных такси Easy Ride. Испытания на дорогах Йокогамы стартуют 5 марта. Первое время они будут проходить в ограниченном режиме. Воспользоваться сервисом смогут только пассажиры из района Минато Мирай, а вызвать автономный электрокар Nissan Leaf можно будет только с помощью специального приложения. Беспилотники будут ездить по строго выверенному 4,5-километровому маршруту между штаб-квартирой Nissan и торговым центром Yokohama World Porters.
Каждую поездку будут отслеживать из центра управления автомобилями, а за рулем электрокаров будут находиться водители на случай непредвиденных ситуаций. Каждый автомобиль будет укомплектован планшетом, где будет представлена информация о 500 достопримечательностей и интересных мероприятий поблизости. Также пассажирам будут предложены скидки и купоны в 40 ресторанах и бутиках поблизости.
После поездки пользователей попросят заполнить анкету и указать, понравилось ли им ездить на беспилотном транспорте, пригодились ли дополнительные услуги и какую цену за поездку они предпочтут платить, когда сервис заработает наравне с традиционными службами такси в 2020 году.
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