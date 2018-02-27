Nissan частично рассекретил рамный внедорожник Terra.

Классические рамные внедорожники сегодня пользуются ограниченным спросом, но вымирать не собираются. Nissan решил представить новичка в этой нише: в апреле на Пекинском автосалоне дебютирует модель Terra. Ее прямые конкуренты - Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Их роднит то, что все они построены на базе пикапов. В случае с «Ниссаном» это текущее поколение «Навары».

Nissan частично рассекретил рамный внедорожник Terra.

По интернету гуляют официальные фотографии и видео, но вот о технике пока есть только предварительные данные. Габариты Nissan Terra – 4882 миллиметра в длину, 1850 в ширину, 1853 в высоту при колесной базе 2850 миллиметров. В Китае машина получит бензиновый атмосферник 2.5 мощностью около 185 л.с., однако основными агрегатами, конечно же, станут дизели, знакомые по «Наваре». В «базе» Terra будет пятиместным и заднеприводным. В более дорогих комплектациях появятся привод на все колеса и третий ряд сидений.

Продажи стартуют с Китая. Mitsubishi Pajero Sport продается достаточно бодро, а Toyota предлагает в сегменте сразу две модели – Land Cruiser Prado и Fortuner. Так что Nissan, скорее всего, примет положительное решение и привезет новинку к нам. А возможно даже локализует ее на своем заводе в Санкт-Петербурге.

Nissan частично рассекретил рамный внедорожник Terra.

Отметим, что ранее мы публиковали шпионские снимки «Терры», на которых тоже можно рассмотреть немало деталей оформления.

Nissan частично рассекретил рамный внедорожник Terra

Машина станет конкурировать с Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Nissan.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Херсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в КрымХерсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в Крым
17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев
Поезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали HyperloopПоезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали Hyperloop
В Одессе задержали банду автоугонщиковВ Одессе задержали банду автоугонщиков
В Тунисе задержали судно с оружием из РоSSииВ Тунисе задержали судно с оружием из РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Внедорожник Rolls-Royce оснастят сиденьями для любования закатом.Внедорожник Rolls-Royce оснастят сиденьями для любования закатом.
В Индии внедорожник въехал в группу детей, пытаясь объехать сбитую женщину: 9 погибшихВ Индии внедорожник въехал в группу детей, пытаясь объехать сбитую женщину: 9 погибших
Частично рассекречена внешность нового Peugeot 508.Частично рассекречена внешность нового Peugeot 508.
Rolls-Royce утвердил имя для внедорожника.Rolls-Royce утвердил имя для внедорожника.
Land Rover показал интерьер трехдверного внедорожника.Land Rover показал интерьер трехдверного внедорожника.
В Запорожской области за ночь сгорели внедорожники Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Outlander В Запорожской области за ночь сгорели внедорожники Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Outlander
Land Rover выпустит партию заряженных внедорожников Defender.Land Rover выпустит партию заряженных внедорожников Defender.
Снегопад в Одессе: частично приостановлено движение троллейбусов, фиксируются ДТП и пробки (ФОТО)Снегопад в Одессе: частично приостановлено движение троллейбусов, фиксируются ДТП и пробки (ФОТО)
В Киеве частично ограничат движение по Южному мостуВ Киеве частично ограничат движение по Южному мосту
В Москве у уборщицы неизвестные угнали внедорожникВ Москве у уборщицы неизвестные угнали внедорожник
Последние новости
Подгружаем последние новости