Nissan частично рассекретил рамный внедорожник Terra.

Классические рамные внедорожники сегодня пользуются ограниченным спросом, но вымирать не собираются. Nissan решил представить новичка в этой нише: в апреле на Пекинском автосалоне дебютирует модель Terra. Ее прямые конкуренты - Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Их роднит то, что все они построены на базе пикапов. В случае с «Ниссаном» это текущее поколение «Навары».

По интернету гуляют официальные фотографии и видео, но вот о технике пока есть только предварительные данные. Габариты Nissan Terra – 4882 миллиметра в длину, 1850 в ширину, 1853 в высоту при колесной базе 2850 миллиметров. В Китае машина получит бензиновый атмосферник 2.5 мощностью около 185 л.с., однако основными агрегатами, конечно же, станут дизели, знакомые по «Наваре». В «базе» Terra будет пятиместным и заднеприводным. В более дорогих комплектациях появятся привод на все колеса и третий ряд сидений.

Продажи стартуют с Китая. Mitsubishi Pajero Sport продается достаточно бодро, а Toyota предлагает в сегменте сразу две модели – Land Cruiser Prado и Fortuner. Так что Nissan, скорее всего, примет положительное решение и привезет новинку к нам. А возможно даже локализует ее на своем заводе в Санкт-Петербурге.

Отметим, что ранее мы публиковали шпионские снимки «Терры», на которых тоже можно рассмотреть немало деталей оформления.

Машина станет конкурировать с Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.