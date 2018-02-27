Lexus показал первое изображение серийного UX.
На Парижском автосалоне 2016 года Lexus показал прототип компактного кроссовера UX. Пришло время этой машине превратиться в серийную. Это произойдет в рамках Женевского моторшоу, открывающегося для прессы 6 марта. Пока японцы показали лишь единственный снимок новинки и короткий тизер, в котором можно рассмотреть приборную панель.
Новичок займет в иерархии марки место на ступень ниже модели NX, совершившей в свое время революцию своим дизайном и популярностью. А раз Lexus UX окажется дешевле, то он потенциально может стать самым популярным кроссовером бренда и вывести продажи на новый уровень. Главные конкуренты автомобиля известны. Это BMW X1 и X2, Audi Q3, Mercedes GLA.
О двигателях и прочих технических нюансах производитель пока молчит. Известно лишь, что автомобиль построен на абсолютно новой платформе и по управляемости окажется близок к легковым хэтчбекам. Полагаем, что основными двигателями для модели станут атмосферная и наддувная версии двухлитрового бензинового агрегата. На Lexus NX они выдают 150 и 238 л.с. соответственно. Как и у других премиальных одноклассников, у UX будет полный привод.
Остальных подробностей придется подождать до открытия автосалона.
Самый компактный кроссовер марки покажут на Женевском автосалоне.
Кирилл Малышев. Фото Lexus.
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