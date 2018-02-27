Калифорния разрешила дорожные испытания автомобилей без водителей

На начальных этапах полностью отказываться от участия людей в испытаниях не намерены.

Калифорния разрешила дорожные испытания автомобилей без водителей
Фото: motorward.com

Власти американского штата Калифорния утвердили правила, которые позволяют компаниям испытывать на дорогах беспилотные автомобили без водителя.

Об этом пишет The Financial Times.

Однако на начальных этапах полностью отказываться от участия людей в испытаниях не намерены. Так, за автомобилем будет следить оператор.

Тем не менее, теперь компании смогут испытывать на дорогах машины без руля и/или педалей.

Ранее беспилотным автомобилям разрешали ездить по дорогам только с водителем, который при необходимости сможет взять управление на себя.

На данный момент на дорогах Калифорнии беспилотные автомобили могут испытывать около 50 компаний, включая Alphabet, Apple, Ford, GM, Toyota и Uber.


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