РоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткой

Железнодорожная колея якобы просела до 1 метра.

РоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткой
Фото: modelldepo.ru

РоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткой Журавка - Миллерово, которая была открыта в 2017 году.

Об этом сообщил нардеп Дмитрий Тымчук.

"Анекдот в том, что после всех бравурных докладов и торжественного пуска россиянами поездов "в обход Украины", по состоянию на февраль 2018 года выясняется, что роSSийские поезда вернулись на "старую" ветку. Т.е., как и раньше, идут по территории Украины. Вот такой громкий "железнодорожный пук" Москвы", - написал Тымчук в фейсбуке.

LB.ua удалось получить от информированного источника подтверждение, что роSSийские грузовые поезда действительно вернулись на старую ветку.

Тымчук утверждает, что из-за спешки роSSийские железнодорожники нарушили технологию прокладывания путей. "Построили новый пафосный участок таким образом, что эксплуатировать его попросту невозможно. В частности, очень скоро после торжественного открытия выяснилось, что построенные дренажные системы неисправны, а железнодорожная колея просела до 1 м", - заявил он.

"По мнению железнодорожников, весной ситуация с новой железной дорогой еще более ухудшится в связи с паводком", — прогнозирует депутат.

Напомним, что часть "старой" ветки роSSийской железной дороги проложена по территории Луганской области и несколько раз пересекает роSSийско-украинскую границу.

В 2014 году РФ объявила о планах построить новую 18-километровую железнодорожную ветку, идущую в обход украинской территории. РоSSийские военные приступили к выполнению работ по договоренности с РЖД спустя год. Участок был сдан в эксплуатацию летом 2017 года.

В 2012 году РоSSия предлагала перенести границу Украины в этом районе, но эта идея не нашла поддержки.


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