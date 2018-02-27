В небе загорелся один из крупнейших транспортных самолетов Airbus Beluga
В аэропорту Гамбурга совершил аварийную посадку один из крупнейших транспортных самолетов в мире Airbus Beluga.
Об этом сообщает издание Hamburger Abendblatt.
Пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке.
«Машина осуществила безопасную посадку. С экипажем все в порядке», — сообщил представитель Airbus.
После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.
«В ходе проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель, однако огонь на момент приземления уже погас» — сообщили пожарные.
Как сообщается, самолет прибыл из британского Честера. В его экипаж входили три человека.
Airbus A300-600ST «Beluga» — это один из самых больших самолетов в мире, который занимается перевозкой частей самолетов между предприятиями Airbus. Особенностью самолета является его специфическая форма.
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