В небе загорелся один из крупнейших транспортных самолетов Airbus Beluga

В аэропорту Гамбурга совершил аварийную посадку один из крупнейших транспортных самолетов в мире Airbus Beluga.

Об этом сообщает издание Hamburger Abendblatt.

Пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке.

«Машина осуществила безопасную посадку. С экипажем все в порядке», — сообщил представитель Airbus.

После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.

«В ходе проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель, однако огонь на момент приземления уже погас» — сообщили пожарные.

Как сообщается, самолет прибыл из британского Честера. В его экипаж входили три человека.

Airbus A300-600ST «Beluga» — это один из самых больших самолетов в мире, который занимается перевозкой частей самолетов между предприятиями Airbus. Особенностью самолета является его специфическая форма.