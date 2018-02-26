Руководитель украинского Hyperloop назвал цену строительства тестовой площадки

Руководитель HypeUA — украинского проекта по строительству тестовой площадки Hyperloop — Александр Озеран озвучил цену строительства тестовой площадки. Ориентировочную сумму он назвал в интервью «Громадське радіо». , пишут AIN.UA

По словам Озерана, в Европе стоимость строительства одного километра железнодорожного пути составляет около $40 млн, в то время как то же расстояние трассы для Hyperloop обойдется в $11-17 млн. В Днепре же планируют построить тестовую площадку длиной в 500 метров. «То есть, это не такие значительные деньги», — отметил Озеран.


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Херсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в КрымХерсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в Крым
17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев
Поезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали HyperloopПоезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали Hyperloop
В Одессе задержали банду автоугонщиковВ Одессе задержали банду автоугонщиков
Компания Virgin Hyperloop One представила первый маршрут. В ИндииКомпания Virgin Hyperloop One представила первый маршрут. В Индии
Блок рекламы


Похожие новости
Поезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали HyperloopПоезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали Hyperloop
Омелян анонсировал создание "украинского гиперлупа"Омелян анонсировал создание "украинского гиперлупа"
Компания Virgin Hyperloop One представила первый маршрут. В ИндииКомпания Virgin Hyperloop One представила первый маршрут. В Индии
В РФ назвали предварительную причину крушения Ан-148 в ПодмосковьеВ РФ назвали предварительную причину крушения Ан-148 в Подмосковье
В Казахстане назвали причину возгорания автобуса, в результате которого погибли 52 человекаВ Казахстане назвали причину возгорания автобуса, в результате которого погибли 52 человека
Снегопады в Украине: Спасатели назвали самые сложные дорожные участки (ФОТО)Снегопады в Украине: Спасатели назвали самые сложные дорожные участки (ФОТО)
Эксперты назвали популярнейшие автомобили ЕвропыЭксперты назвали популярнейшие автомобили Европы
Аваков назвал число жертв ДТП в Украине за последние два годаАваков назвал число жертв ДТП в Украине за последние два года
На Киевщине чиновник из МВД пытался украсть машины со штрафной площадки - прокуратураНа Киевщине чиновник из МВД пытался украсть машины со штрафной площадки - прокуратура
Поездка на Hyperloop обойдется в $5 за 50 км
Последние новости
Подгружаем последние новости