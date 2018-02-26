Руководитель украинского Hyperloop назвал цену строительства тестовой площадки

Руководитель HypeUA — украинского проекта по строительству тестовой площадки Hyperloop — Александр Озеран озвучил цену строительства тестовой площадки. Ориентировочную сумму он назвал в интервью «Громадське радіо». , пишут AIN.UA

По словам Озерана, в Европе стоимость строительства одного километра железнодорожного пути составляет около $40 млн, в то время как то же расстояние трассы для Hyperloop обойдется в $11-17 млн. В Днепре же планируют построить тестовую площадку длиной в 500 метров. «То есть, это не такие значительные деньги», — отметил Озеран.