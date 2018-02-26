Руководитель украинского Hyperloop назвал цену строительства тестовой площадки
Руководитель HypeUA — украинского проекта по строительству тестовой площадки Hyperloop — Александр Озеран озвучил цену строительства тестовой площадки. Ориентировочную сумму он
По словам Озерана, в Европе стоимость строительства одного километра железнодорожного пути составляет около $40 млн, в то время как то же расстояние трассы для Hyperloop обойдется в $11-17 млн. В Днепре же планируют построить тестовую площадку длиной в 500 метров. «То есть, это не такие значительные деньги», — отметил Озеран.
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26.02.2018 16:32