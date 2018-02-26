Volvo показала новое поколение универсала V60.

На специальном мероприятии в Стокгольме состоялась премьера Volvo V60 нового поколения. Пятидверка пришла на смену автомобилю, выпускающемуся с 2010 года. Как понятно из индекса, машина делит модульную платформу SPA с кроссовером XC60, тогда как самая компактная новинка шведов, Volvo XC40, базируется на архитектуре CMA.

Volvo показала новое поколение универсала V60.
Volvo показала новое поколение универсала V60.

«Сарай» получился немаленьким. При длине 4761 миллиметр и величине колесной базы 2872 миллиметра он превосходит XC60 на 117 и 98 миллиметров соответственно. Аналогичные параметры одноклассников – 4725 и 2820 у Audi A4 и 4702 и 2840 у Mercedes C-класса. Объем багажника в стандартной конфигурации увеличился сразу на 99 литров относительно прежнего поколения, до 529 литров. Максимальная вместимость – 1364 литра (против 1241 у уходящей модели).

Volvo показала новое поколение универсала V60.

По части двигателей без откровений. Для Volvo V60 заявлены двухлитровые «турбочетверки», по две бензиновых и дизельных, точно такие же, как на XC60, XC90, S90 и V90. Чисто электрической версии пока нет, зато на выбор предлагаются сразу два гибрида – Т6 мощностью 340 л.с. и Т8 мощностью 390 л.с. Оба они подзаряжаемые.

Volvo показала новое поколение универсала V60.

В базовое оснащение машины вошла система City Safety нового поколения. Она умеет автоматически тормозить, распознав на своем пути пешехода, велосипедиста или крупное животное. В Volvo говорят, что это единственная система с подобным функционалом на рынке. Комплекс полуавтономного вождения Pilot Assist, работающий на скорости до 130 км/ч, модернизирован для более четкого прохождения поворотов. Вне всякого сомнения, краш-тесты докажут статус V60 как одной из самых безопасных машин на рынке.

Volvo показала новое поколение универсала V60.
Volvo показала новое поколение универсала V60.
Volvo показала новое поколение универсала V60.
Volvo показала новое поколение универсала V60

В семействе отныне есть сразу две гибридные модификации.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Volvo.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Херсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в КрымХерсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в Крым
17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев
Поезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали HyperloopПоезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали Hyperloop
В Одессе задержали банду автоугонщиковВ Одессе задержали банду автоугонщиков
Компания Virgin Hyperloop One представила первый маршрут. В ИндииКомпания Virgin Hyperloop One представила первый маршрут. В Индии
Блок рекламы


Похожие новости
Suzuki показала в Индии концепт Future S.Suzuki показала в Индии концепт Future S.
Tesla доставила всего 1550 автомобилей Model 3 за 2017 год. Но показала рекордную доходностьTesla доставила всего 1550 автомобилей Model 3 за 2017 год. Но показала рекордную доходность
Первый электромобиль Volvo выпустят в 2019 году
Mercedes тестирует новое поколение лифтбеков CLA Mercedes тестирует новое поколение лифтбеков CLA
Bloomberg: Uber купит у Volvo 24 тысячи авто для беспилотного автопаркаBloomberg: Uber купит у Volvo 24 тысячи авто для беспилотного автопарка
Skoda показала Karoq для китайцевSkoda показала Karoq для китайцев
Lamborghini показала суперкар будущегоLamborghini показала суперкар будущего
«Укрзализныця» показала новую форму проводников (ФОТО)«Укрзализныця» показала новую форму проводников (ФОТО)
В сети появилось новое видео смертельного ДТП в Харькове (ВИДЕО)В сети появилось новое видео смертельного ДТП в Харькове (ВИДЕО)
Рассекречено второе поколение Audi A7 SportbackРассекречено второе поколение Audi A7 Sportback
Последние новости
Подгружаем последние новости