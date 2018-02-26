Внедорожник Rolls-Royce оснастят сиденьями для любования закатом.

Первый внедорожник марки Rolls-Royce получит необычную опцию, которую британцы назвали Viewing Suite (в вольном переводе – «смотровая площадка»). Это два небольших кресла со столиком между ними, которые выезжают из багажного отсека.

В компании предполагают, что идея замечательно подходит для пикника, наблюдения за природой или играющими детьми. Поднятая крышка багажника при этом будет служить навесом – защитой от солнца или внезапного дождя. Управляться сиденья будут с помощью электропривода, складываясь по одному нажатию клавиши.

Внедорожник Rolls-Royce оснастят сиденьями для любования закатом.

Недавно Rolls-Royce официально подтвердил, что внедорожник назовут Cullinan. В основу машины ляжет алюминиевая масштабируемая платформа, которую Rolls-Royce презентовал на лимузине Phantom восьмого поколения. Cullinan получит двигатель V12 классического для марки объема 6,75 литра и мощностью порядка 570 л.с. Ожидается также гибридный вариант и более простой мотор в качестве альтернативы. Как говорят в компании, новинка должна «довезти клиента из оперы в Альпы».

Дату дебюта внедорожника Cullinan британцы пока не раскрывают. Есть мнение, что произойдет это уже в текущем году.


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