В Белой Церкви хотят построить международный аэропорт

Ориентировочная стоимость проекта - 52 миллиона евро.

Министерство инфраструктуры хочет открыть в Белой Церкви Киевской области международный аэропорт.

На сайте МИУ доступен перечень инвестпроектов в авиационной отрасли. Один из них - "Создание Международного аэропорта "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также развитие современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов"

Возможными источниками финансирования инвестпроекта указаны городской, областной, государственный бюджеты, частные инвесторы, льготное кредитование и/или гранты от международных финансовых организаций.

Ориентировочная стоимость проекта - 52 миллиона евро, а ориентировочный срок реализации - 2018-2020 годы.

В рамках проекта планируется реконструкция аэродрома; строительство перрона, мультимодального погрузочно-логистического комплекса и пассажирского терминала; строительство специальных зданий и сооружений для ведения аэропортовой деятельности; установление радиотехнического оборудования, средств посадки и светло-сигнальной системы; создание системы водоотведения, очистных сооружений; установление ограждения, сигнализации; приобретение техники и оборудования для содержания взлетно-посадочной полосы; строительство ангаров для центра техобслуживания воздушных судов, модернизация мультимодальной инфраструктуры на основе аэропорта "Белая Церковь".