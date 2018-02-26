В Брюсселе в периоды высокого загрязнения воздуха общественный транспорт будет бесплатным

В чрезвычайный период будут действовать снижение ограничений скорости и запрет на сжигание дров.

Региональное правительство Брюсселя утвердило чрезвычайные правила, которые позволят пассажирам пользоваться общественным транспортом бесплатно в периоды высокого загрязнения воздуха. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на бельгийские СМИ .

Чрезвычайные правила начинают действовать, когда средняя концентрация загрязняющих веществ достигнет от 51 до 70 миллиграммов на кубический метр в течение 24-часового периода.

Во время действия чрезвычайных правил поездки во всех сервисах предприятия-оператора общественного транспорта Брюсселя STIB (метро, трамваях и автобусах) и пользование системой проката велосипедов Villo! будут бесплатными в течение фиксированного времени.

Другие меры в чрезвычайный период включают снижение ограничений скорости и запрет на сжигание дров, если только они не являются единственным источником отопления для домашних хозяйств.

Граждане смогут следить за уровнем качества воздуха на сайте в режиме реального времени и в новом приложении для мобильных телефонов.

Как сообщалось ранее в феврале, власти Германии задумались о введении бесплатного проезда в общественном транспорте.