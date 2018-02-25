Tesla предоставит бесплатные зарядные станции служебным автостоянкам

Tesla предоставит бесплатные зарядные станции служебным автостоянкам

Tesla расширяет свою инфраструктуру зарядки в новую зону: парковочные места для офиса.

Новая программа «зарядки рабочего места», представленная сегодня, предлагает предприятиям бесплатные настенные соединители Tesla.

Фирма не будет покрывать расходы на эксплуатацию зарядных станций. Компания заявляет, что могут быть другие разрешения, строительство, зонирование или затраты на рабочую силу.

Станции зарядки рабочего места будут совместимы со всеми автомобилями Tesla, но не с другими EV.

Настенные зарядные устройства будут иметь 240 вольт. По словам представителей фирмы, скорость зарядки будет зависеть от местоположения в зависимости от инфраструктуры.

Tesla неуклонно диверсифицировала все свои усилия в течение последних нескольких лет.

Она запускает программу «назначения зарядки», которая похожа на новую рабочую станцию, где гостиницы и рестораны могут бесплатно установить зарядные устройства.

В конце прошлого года Tesla объявила о небольших зарядных станциях, специально разработанных для космических городов.

Она также предлагает решения для хранения энергии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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