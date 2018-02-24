В Тунисе задержали судно с оружием из РоSSии

Судно направлялось в Камерун, груз предназначался для ЦАР.

Власти Туниса задержали судно Ural под флагом Панамы, на борту которого находится военная техника. Судно вышло из роSSийского порта НовороSSийск и направлялось в Камерун, а в тунисский порт Сфакс зашло для ремонтных работ.

Фото: odin.tc

"Морской бюллетень", который сообщил об этом происшествии, называет маршрут судна Ural "очень странным": оно пересекло почти все Ионическое море, хотя для доставки груза в Камерун это было не нужно, а после повернуло на юг к побережью Ливии, где несколько дней курсировало на малой скорости, после чего проследовало дальше.

16 февраля оно оказалось в Сфаксе, где местная таможня обнаружила на нем 24 незарегистрированных контейнера с бронемашинами, бульдозерами, военной униформой, рациями, оборудованием спутниковой связи и электрогенераторами.

В посольстве РоSSии в Тунисе агентству ТАСС заявили, что Ural принадлежит турецкой компании Akdeniz Roro и вез груз, предназначенный для властей ЦАР. Среди членов экипажа нет роSSийских граждан.

"Судно, принадлежащее турецкой компании Akdeniz Roro, направлялось из НовороSSийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центральноафриканской Республики. 15 февраля судно попало в шторм и запросило заход в порт города Сфакс для осуществления ремонтных работ, где был начат таможенный досмотр корабля, который продолжается по настоящий момент. Представитель компании - владельца груза находится в Тунисе для прояснения ситуации с судном", - добавил представитель посольства.