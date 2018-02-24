В Тунисе задержали судно с оружием из РоSSии

Судно направлялось в Камерун, груз предназначался для ЦАР.

Власти Туниса задержали судно Ural под флагом Панамы, на борту которого находится военная техника. Судно вышло из роSSийского порта НовороSSийск и направлялось в Камерун, а в тунисский порт Сфакс зашло для ремонтных работ.

Фото: odin.tc

"Морской бюллетень", который сообщил об этом происшествии, называет маршрут судна Ural "очень странным": оно пересекло почти все Ионическое море, хотя для доставки груза в Камерун это было не нужно, а после повернуло на юг к побережью Ливии, где несколько дней курсировало на малой скорости, после чего проследовало дальше.

16 февраля оно оказалось в Сфаксе, где местная таможня обнаружила на нем 24 незарегистрированных контейнера с бронемашинами, бульдозерами, военной униформой, рациями, оборудованием спутниковой связи и электрогенераторами.

В посольстве РоSSии в Тунисе агентству ТАСС заявили, что Ural принадлежит турецкой компании Akdeniz Roro и вез груз, предназначенный для властей ЦАР. Среди членов экипажа нет роSSийских граждан.

"Судно, принадлежащее турецкой компании Akdeniz Roro, направлялось из НовороSSийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центральноафриканской Республики. 15 февраля судно попало в шторм и запросило заход в порт города Сфакс для осуществления ремонтных работ, где был начат таможенный досмотр корабля, который продолжается по настоящий момент. Представитель компании - владельца груза находится в Тунисе для прояснения ситуации с судном", - добавил представитель посольства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Херсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в КрымХерсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в Крым
В Мексике вертолет с чиновниками во время облета зон, пострадавших от землетрясения, упал на людей. Погибли 13 человекВ Мексике вертолет с чиновниками во время облета зон, пострадавших от землетрясения, упал на людей. Погибли 13 человек
Поезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали HyperloopПоезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали Hyperloop
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в ВенесуэлеЛегкомоторный самолет упал на жилой дом в Венесуэле
Автобус с украинскими туристами попал в "ловушку" вышедшего из берегов ручья в ИзраилеАвтобус с украинскими туристами попал в "ловушку" вышедшего из берегов ручья в Израиле
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе задержали банду автоугонщиковВ Одессе задержали банду автоугонщиков
Херсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в КрымХерсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в Крым
Пилоты разбившегося в РоSSии Ан-148 ругались перед крушениемПилоты разбившегося в РоSSии Ан-148 ругались перед крушением
В "Жулянах" из-за драки между пассажирами задержали два рейса, - СМИВ "Жулянах" из-за драки между пассажирами задержали два рейса, - СМИ
В Японском море пропало роSSийское рыболовное судно с 21 человеком на бортуВ Японском море пропало роSSийское рыболовное судно с 21 человеком на борту
В Южной Корее перевернулось рыболовецкое судно, есть жертвы (ФОТО)В Южной Корее перевернулось рыболовецкое судно, есть жертвы (ФОТО)
В РоSSии трактор затонул при попытке вытащить автокран, пытавшийся вытащить бензовозВ РоSSии трактор затонул при попытке вытащить автокран, пытавшийся вытащить бензовоз
Трех харьковских патрульных задержали по подозрению во взяточничестве
В РоSSии полицейские пытались задержать угонщика снежками (ВИДЕО)В РоSSии полицейские пытались задержать угонщика снежками (ВИДЕО)
Николаевского чиновника задержали за рулем в состоянии опьяненияНиколаевского чиновника задержали за рулем в состоянии опьянения
Последние новости
Подгружаем последние новости