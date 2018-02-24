17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев

"Евробляхи" для Украины стали прибыльным бизнесом в Польше.

В польском городе Пшемысль и его окрестностях на 17 местных жителей оформлены 12,5 тыс. автомобилей, которые по факту используются в Украине.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на сюжет польского TVN Turbo.

Как отмечается, поляки регистрируют на себя десятки и сотни автомобилей, совладельцами которых позже становятся украинцы. За такие услуги ловкие предприниматели получают от украинцев, которые хотят стать совладельцами автомобилей "на польских бляхах", от 100 до 500 злотых.

Польские законы не запрещают массовую регистрацию автомобилей одним лицом. "Если к нам обращается человек с просьбой зарегистрировать транспортное средство и имеет все необходимые для этого документы, то мы не можем ему просто так отказать. Таковы правила действующего законодательства, так что мы регистрируем", - объяснил местный чиновник Веслав Юркевич.

Масштабы такого сотрудничества между украинцами и поляками лучше всего видно на границе. "За час через пункт пропуска [в Корчове] проходит 80 автомобилей, из них 60 - зарегистрированные на польско-украинских совладельцев", - утверждает представительница отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор.

Некоторые предприимчивые поляки даже создали в пограничной зоне целые предприятия, зарабатывающие сотни тысяч долларов на автомобильном бизнесе, утверждается в сюжете.

Напомним, по состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины находилось около 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тыс. авто.

Из ввезенных в режиме "транзита" 100,9 тыс. авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, более 82,2 тыс. - с нарушением срока. Из 324,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме "временного ввоза", более 164,2 тыс. - находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока.

Польша с большим отрывом возглавляет список стран, из которых были завезены эти транспортные средства.