Владелец китайской Geely стал крупнейшим акционером Daimler

Geely собирается конкурировать с Tesla, Google и Uber по электромобилям и самоуправляющимся машинам.

Владелец китайской Geely стал крупнейшим акционером Daimler
Фото: http://avtomaniya.com

Председатель совета директоров и основной владелец китайской Zhejiang Geely Holding Group Ли Шуфу собрал 9,69% акций Daimler, что делает его крупнейшим акционером компании, производящей легковые автомобили, грузовики и автобусы.

О покупке крупного пакета акций немецкого производителя, владеющего маркой Mercedes-Benz сообщили источники Bloomberg и Reuters, пишут Ведомости.

Ли покупал акции Daimler на фондовом рынке в течение последних недель, собрав чуть менее 10%. Его доля больше, чем у Кувейтского инвестиционного фонда, которому по данным на конец сентября 2017 г. принадлежало 6,8%.

Geely собирается заключить технологический альянс с Daimler по электромобилям и самоуправляющимся машинам, чтобы конкурировать с Tesla, Google и Uber.

«Мне особенно приятно сопровождать Daimler на пути к тому, чтобы стать ведущим поставщиком электромобилей в мире», - сказал Ли Шуфу.

Также он добавил, что намерен полностью соблюдать устав компании и структуру управления Daimler, а также уважает ее ценности и культуру.

Группа Zheijang Geely Holding является крупнейшей частной автомобильной производственной компанией Китая и одним из ведущих поставщиков электромобилей в мире. В 2017 году доход компании превысил 42 млрд долларов.

В холдинг Geely входят Volvo Cars и Geely Automobile. В декабре прошлого года Geely потратил $3,9 млрд, чтобы стать крупнейшим акционером второго в мире производителя грузовиков Volvo AB. В прошлом году Geely также получил контроль над британским производителем спортивных автомобилей Lotus и малазийским автопроизводителем Proton, а в 2013 г. он приобрел Manganese Bronze Holdings, производителя черных лондонских кэбов, находившегося в состоянии банкротства.

Geely планирует представить Европе новый автомобильный бренд Lynk & CO, продажи которого начались в Китае в прошлом году.

У Mercedes-Benz существует промышленный альянс с Renault-Nissan, которому принадлежит 3,1% акций Daimler. Немецкий автопроизводитель также объявил о планах производства электромобилей в Китае с действующим партнером BAIC Motor.


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