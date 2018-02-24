В Индии внедорожник въехал в группу детей, пытаясь объехать сбитую женщину: 9 погибших

Еще 24 получили травмы.

В Индии внедорожник въехал в группу детей, пытаясь объехать сбитую женщину: 9 погибших
Внедорожник, который врезался в детей
Фото: timesnownews.com

В городе Музаффарпур на востоке Индии внедорожник врезался в школьников, которые собирались переходить дорогу. Девять детей погибли, еще 24 получили травмы, сообщает Hindustan Times.

Катастрофа произошла, когда закончились субботние занятия и дети возвращались из школы домой. Группа детей собиралась переходить дорогу, когда в них въехал внедорожник Mahindra Bolero.

"Сначала мы увидели, как грузовик сбил женщину. Bolero ехал с противоположного направления и попытался объехать сбитую женщину, но вместо этого врезался в группу детей, которые столпились у дороги, готовясь переходить", - рассказал свидетель.

Власти сообщают, что число жертв может возрасти, поскольку по меньшей мере шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Полиция арестовала водителя, который пытался скрыться с места катастрофы, и проводит расследование. Власти штата Бихар пообещали выплатить по 400 тысяч рупий (около 166 тысяч гривен) семьям погибших детей.

Напомним, ранее в Словакии автомобиль въехал в группу детей: 12 пострадавших.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Херсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в КрымХерсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в Крым
В Мексике вертолет с чиновниками во время облета зон, пострадавших от землетрясения, упал на людей. Погибли 13 человекВ Мексике вертолет с чиновниками во время облета зон, пострадавших от землетрясения, упал на людей. Погибли 13 человек
Поезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали HyperloopПоезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали Hyperloop
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в ВенесуэлеЛегкомоторный самолет упал на жилой дом в Венесуэле
Автобус с украинскими туристами попал в "ловушку" вышедшего из берегов ручья в ИзраилеАвтобус с украинскими туристами попал в "ловушку" вышедшего из берегов ручья в Израиле
Блок рекламы


Похожие новости
В Словакии автомобиль въехал в группу детей: 12 пострадавшихВ Словакии автомобиль въехал в группу детей: 12 пострадавших
Под Киевом грузовик въехал в ресторанПод Киевом грузовик въехал в ресторан
В Перу пассажирский автобус рухнул в пропасть, более 40 погибшихВ Перу пассажирский автобус рухнул в пропасть, более 40 погибших
Компания Virgin Hyperloop One представила первый маршрут. В ИндииКомпания Virgin Hyperloop One представила первый маршрут. В Индии
В Турции разбился военный самолет, двое погибшихВ Турции разбился военный самолет, двое погибших
Rolls-Royce утвердил имя для внедорожника.Rolls-Royce утвердил имя для внедорожника.
Suzuki показала в Индии концепт Future S.Suzuki показала в Индии концепт Future S.
У Kia будет первая модель, созданная для Индии.У Kia будет первая модель, созданная для Индии.
Land Rover показал интерьер трехдверного внедорожника.Land Rover показал интерьер трехдверного внедорожника.
Автобус со школьниками слетел в ров в Турции, 11 погибшихАвтобус со школьниками слетел в ров в Турции, 11 погибших
Последние новости
Подгружаем последние новости