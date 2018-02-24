В Нидерландах говорят об электрическом концепте городской машины будущего

Каждый год в течение последних нескольких лет, команда ecomotive в Технологическом университете Эйндховена в Нидерландах показывает электрический концепт городской машины будущего.

Проект этого года назвали «Noah EV». По словам источника, эта машина нового поколения устойчива к производству и использованию, а также к рециклируемости ее срока годности.

Концепция Noah EV была построена с использованием биокомпозитных панелей с матрицей PLA.

Электрический двухместный аккумулятор Noah (EM-05) станет пятой концептуальной моделью от ecomotive team от TU Eindhoven.

Шасси и внутренние панели спроектированы как съемные, чтобы облегчить каждое использование.

Концепция городского автомобиля будет включать датчики NFC в дверях, то есть их можно разблокировать с помощью смарт-устройства.

Внутренние параметры можно отрегулировать в соответствии с пожеланиями пассажиров. В автомобиле также будет встроен Wi-Fi.

Теперь, когда проект был завершен, команда TU Eindhoven приступит к строительству транспортного средства. Это случится уже в ближайшие месяцы.