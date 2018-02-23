«Укрзализныця» изменила тарифы на аренду товарных вагонов
В Украине начал действовать новый порядок определения платы за использование собственных вагонов «Укрзализныци» в процессе перевозки грузов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Согласно нововведениям, плату за пользование собственными грузовыми вагонами «Укрзализныця» формирует на рыночных условиях, как и другие владельцы подвижного состава. Ранее цена на перевозку в вагонах «Укрзализныци» устанавливалась государством и была значительно ниже рыночной.
«Введение одинакового и прозрачного принципа ценообразования — важный шаг, который будет способствовать развитию конкуренции на рынке грузовых перевозок и улучшению качества транспортных услуг, ликвидирует коррупционные схемы и искусственный дефицит подвижного состава. Кроме того, с введением нового механизма определения стоимости перевозок в собственных грузовых вагонах также позволит получить дополнительные поступления и направить их на развитие грузового сектора», — говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».
Предполагается, что дерегулирование вагонной составляющей тарифа будет внедряться в два этапа. На первом этапе, который уже идет, будет применяться формульный расчет ежедневной оплаты за совершение услуг перевозки в вагонах «Укрзализныци». На втором этапе, ориентировочно со второго квартала 2018 года, планируется введение электронных торгов в системе «Prozorro. Продажи». На торги будет выставляться часть пустого парка вагонов и по их результатам будет определяться цена для всего парка вагонов по видам и на определенную дату.
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