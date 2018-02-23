"Укравтодор" призвал ужесточить наказание за превышение скорости

"Можем прописать 50, 40, 60 км/ч, но если некому штрафовать, то закон не будет работать".

"Укравтодор" призвал ужесточить наказание за превышение скорости
Славомир Новак
Фото: Александр Рудоманов

И.о. председателя государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак считает необходимым ужесточение штрафов за превышение скорости на дорогах.

"Мы можем даже прописать 50, 40, 60 километров в час, но если некому штрафовать за превышение скорости, то закон не будет работать. Это первоочередное задание - усиление полиции и увеличение штрафов", - сказал он журналистам в пятницу.

"Во-вторых, нам необходимо построить автоматическую систему контроля скорости, и в-третьих, до этого необходимо изменение закона о фотофиксации. Только так мы будем иметь реальный результат с нарушением скоростного режима и сокращение смертности. Я понимаю, что это непопулярное мнение, особенно водителей", - добавил Новак.

При этом он не против, чтобы на подготовленных многополосных дорогах при согласии полиции и коммунальных властей максимальная скорость была повышена.

Изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой. Поэтому новая система штрафов, которая уже была представлена Министерством внутренних дел, еще не начала действовать. Она предполагает, что за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч будут штрафовать на 3400 гривен. Сейчас штраф за это правонарушение - 510 гривен.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час.

В Киеве уже заявили, что будут повышать скорость на некоторых магистралях. Это законно, так как правила дорожного движения предусматривают возможность повышения скоростного режима на участках дорог, где созданы безопасные условия. Для этого необходимо согласование уполномоченного подразделения Национальной полиции.


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