Airbus впервые протестировала летающее такси на электротяге

Авиакомпания Airbus впервые показала видеозапись с тестом прототипа «летающего такси», об этом пишет The Verge. Пробный полет огромного коптера на электрической тяге, работа над которым длилась два года, состоялся еще в прошлом месяце. Длительность воздушного маневра составила 53 секунды. За это время такси поднялось в воздух на пять метров, пишут AIN.UA.

Машина называется Vahana — это слово из санскрита, которое может обозначать транспорт или священную гору. Такси представляет собой октокоптер — летающий аппарат с восемью винтами. Они способы менять положение для вертикального и горизонтального полета. Ширина аппарата составляет 6 м, длинна — 5,5 м, высота — около 2,7 м, при весе более 700 кг. Vahana — часть глобального проекта Airbus, в рамках которого компания хочет демократизировать полеты для жителей крупных мегаполисов.

Концепция летающего такси представляет собой перелеты между крышами высоток на огромных коптерах. Однако прорывной разработка Airbus считает не из-за этого. Vahana — один из немногих летательных аппаратов полностью на электрической тяге. Полеты требуют невероятного количества энергии, поэтому «зеленые» технологии (из-за несовершенства батарей) здесь не в ходу. Некоторые ученые уверенны, что ситуация не изменится в течение ближайших десятилетий. Сейчас в коммерческом использовании нет даже гибридных самолетов или вертолетов, не говоря уже о полном переходе на электричество.

Тем не менее Airbus — не единственная компания, которая экспериментирует в этом направлении. Китайский стартап Ehang недавно продемонстрировал полностью функциональный пассажирский квадрокоптер. Немецкий стартап Volocopter, в свою очередь, планирует запустить пассажирское такси из огромных дронов с восемнадцатью винтами в Дубае. Совместное предприятие Boeing и JetBlut под названием Zunum Aero ведет работу над созданием 12-местного пассажирского гибридного самолета к 2022 году.


Михаил Сапитон, AIN


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