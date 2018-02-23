В Одессе задержали банду автоугонщиков

На их счету минимум семь преступных эпизодов и три неудачных попытки угона.

В Одессе задержали банду автоугонщиков
Фото: mvs.gov.ua

Сотрудники полиции задержали в Одессе банду автоугонщиков, на счету которой как минимум семь преступных эпизодов и еще три неудачные попытки угона.

Об этом говорится на сайте МВД.

В ноябре прошлого года одесское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины получило оперативную информацию о деятельности на территории Одессы группы, которая промышляет угоном автомобилей. Целью злоумышленников были автомобили элит-класса, такие как BMW, Land Rover, Range Rover, Toyota и Lexus, которые они похищали, чтобы вернуть владельцу за солидную сумму. Стоимость каждого из этих автомобилей составляет более 40-50 тысяч долларов США.

В ходе следствия вышли на подозреваемых - 41-летнего организатора, ранее судимого за угоны, и двух исполнителей 27 и 29 лет. Все - жители Одессы.

Они похищали автомобили с помощью специальных устройств для снятия автомобилей с сигнализации, их открытия и запуска. В дальнейшем автомобиль отгоняли в "отстойник" (заранее арендованный гараж) и ждали связи с владельцем машины. Посредник через связи в полиции выходил на контакт с потерпевшим и получал от него названную сумму - 5-10 тысяч долларов. После выкупа автомобиль вывозили в малолюдное место, где его должен был забрать законный хозяин.

Угонщиков взяли "на горячем", когда они выезжали на похищенном Lexus из гаража.

Кроме этого автомобиля были найдены еще три. Также правоохранители нашли принадлежности для угона и два пистолета с патронами, кустарно переделанные под огнестрельное оружие.

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Департамент внутренней безопасности устанавливает сотрудников полиции, которые помогали угонщикам.


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