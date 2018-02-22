Поезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали Hyperloop

технологии

В Украине планируют запустить «поезда будущего». Для осуществления проекта Hyperloop приглашают присоединиться всех желающих инвесторов. Центр транспортных инноваций, который хотят основать в Украине, приступит к строительству первой тестовой площадки в Днепре.

Как сообщают украинские СМИ, инициативу уже поддержали НАНУ, «Укроборонпром» и др. отечественные предприятия, передает Час Пик.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что запуск тестовой площадки планируют на 2019 г., а на возведение инфраструктуры потребуется более 3 млрд долл.

Как известно, специалисты всего мира до сих пор работают над моделью Hyperloop.

Город Днепр был избран не случайно. Как отметил советник министра Юрий Гусев, Днепр «готов внедрять такие передовые технологии, как Hyperloop». По словам чиновника, на реализацию проекта в Украине понадобится до 5-ти лет.

Hyperloop - это проект скоростного вакуумного поезда. Идею американских инженеров пытается «оживить» миллиардер Илон Маск.

Заявления Омеляна вызвало смех у пользователей сети. Украинцы оставили уйму колких, ироничных, а временами и жестких комментариев, припомнив и разбитые грязные железнодорожные вагоны, и убитые дороги, и качество обслуживания и сервиса в стране, и так и не построенную стену на границе...

«Мне кажется, реклама будет размещаться даже на самой трубе. Местами на ней будет кривое графити»,

«Шаурма на марсе от дяди Арсена будет непременно»,

«По трубе будут будки Рошен летать, доставляя сладости в кратчайшие сроки»,

«Прямо на Мальдивы...»,

«Похоже Гиперлуп построят быстрее, чем метро на Троещину...», - пишут в сети.

Поезда будущего: в сети смеются над
Поезда будущего: в сети смеются над
Поезда будущего: в сети смеются над
Поезда будущего: в сети смеются над
Поезда будущего: в сети смеются над

Интернет пестрит фотожабами и фэнтези-рассказами на тему запуска в Украине сверхскоростной железной дороги.

Поезда будущего: в сети смеются над
Поезда будущего: в сети смеются над
Поезда будущего: в сети смеются над

Поезда будущего: в сети смеются над



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