Под Киевом грузовик въехал в ресторан

Пострадавших, к счастью, нет.

Под Киевом грузовик въехал в ресторан
Фото: informator.news

На Гостомельском шоссе под Киевом 22 февраля грузовик въехал в ресторан.

Как сообщает издание "Информатор", водитель MAN отвлекся и не увидел, что тягач, который ехал перед ним, остановился на красный сигнал светофора. В результате он вывернул руль и врезался в ресторан.

В результате аварии пострадавших нет.


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