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Под Киевом грузовик въехал в ресторан Пострадавших, к счастью, нет. Фото: informator.news На Гостомельском шоссе под Киевом 22 февраля грузовик въехал в ресторан. Как сообщает издание "Информатор", водитель MAN отвлекся и не увидел, что тягач, который ехал перед ним, остановился на красный сигнал светофора. В результате он вывернул руль и врезался в ресторан. В результате аварии пострадавших нет.

LB.ua

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