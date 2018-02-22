Омелян анонсировал создание "украинского гиперлупа"

Первая тестовая площадка должна появиться в Днепре.

Омелян анонсировал создание "украинского гиперлупа"
Владимир Омелян
Фото: Макс Требухов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине будут создавать разрабатывать собственный вариант Hyperloop, который будет называться HypeUA.

Об этом пишет ЦТС.

"Мы создаем центр транспортных инноваций HypeUA, в рамках которого мы хотим дать научное обоснование, разработать технологию, которая будет применяться в Украине, и соорудить первую тестовую площадку в городе Днепре для развития этого нового транспорта", - заявил министр на пресс-конференции в четверг.

Заниматься этим будут Национальная академия наук Украины, "Укроборонпром", "Южмаш", Каховский завод электросварочного оборудования, "Интерпайп", КП "Агентство развития Днепра", Украинский институт будущего, Платформа развития инноваций.

По словам министра, на отработку технологии потребуется 2-3 года, а тестовая площадка в Днепре нужна для того, чтобы позже можно было начать переговоры с Маском.

Украинский институт будущего, заявленный в числе участников проекта, сообщил, что проект строительства "гиперлупа" из Киева в Одессу обойдется в 3,6 млрд долларов. Для окупаемости проекта стоимость билета должна будет составлять 518 гривен по одним расчетам или 4384 гривны по другим.

Напомним, что Hyperloop - это проект вакуумного сверхскоростного поезда, который разрабатывает американский бизнесмен Илон Маск.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Из Киева в аэропорт "Борисполь" до конца года пустят рельсовые автобусы PesaИз Киева в аэропорт "Борисполь" до конца года пустят рельсовые автобусы Pesa
Херсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в КрымХерсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в Крым
В Мексике вертолет с чиновниками во время облета зон, пострадавших от землетрясения, упал на людей. Погибли 13 человекВ Мексике вертолет с чиновниками во время облета зон, пострадавших от землетрясения, упал на людей. Погибли 13 человек
Ракетный эсминец США USS Ross вошел в Черное мореРакетный эсминец США USS Ross вошел в Черное море
Автобус с украинскими туристами попал в "ловушку" вышедшего из берегов ручья в ИзраилеАвтобус с украинскими туристами попал в "ловушку" вышедшего из берегов ручья в Израиле
Блок рекламы


Похожие новости
Омелян рассказал о перспективах производства электрокаров в УкраинеОмелян рассказал о перспективах производства электрокаров в Украине
За транзит поездов РоSSия платила всего 1 гривну в год, – ОмелянЗа транзит поездов РоSSия платила всего 1 гривну в год, – Омелян
Анонсированный Омеляном "национальный лоукостер" оказался авиакомпанией турфирмы Join UpАнонсированный Омеляном "национальный лоукостер" оказался авиакомпанией турфирмы Join Up
Мининфраструктуры ликвидирует 100 мест концентрации ДТП, - ОмелянМининфраструктуры ликвидирует 100 мест концентрации ДТП, - Омелян
В Украине может появиться первая частная железная дорога - ОмелянВ Украине может появиться первая частная железная дорога - Омелян
Омелян: После обустройства ж/д сообщения из Киева в Одессу можно будет доехать поездом за два часаОмелян: После обустройства ж/д сообщения из Киева в Одессу можно будет доехать поездом за два часа
Tesla анонсировала предварительные цены на грузовики SemiTesla анонсировала предварительные цены на грузовики Semi
Омелян заявил о прогрессе в переговорах с RyanairОмелян заявил о прогрессе в переговорах с Ryanair
"Укроборонпром" анонсировал серийное производство Ан-74 за американские деньги"Укроборонпром" анонсировал серийное производство Ан-74 за американские деньги
Заход лоукостов будет зависеть от того, начнет ли работать в Украине Ryanair, - ОмелянЗаход лоукостов будет зависеть от того, начнет ли работать в Украине Ryanair, - Омелян
Последние новости
Подгружаем последние новости