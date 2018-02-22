Омелян анонсировал создание "украинского гиперлупа"

Первая тестовая площадка должна появиться в Днепре.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине будут создавать разрабатывать собственный вариант Hyperloop, который будет называться HypeUA.

Об этом пишет ЦТС.

"Мы создаем центр транспортных инноваций HypeUA, в рамках которого мы хотим дать научное обоснование, разработать технологию, которая будет применяться в Украине, и соорудить первую тестовую площадку в городе Днепре для развития этого нового транспорта", - заявил министр на пресс-конференции в четверг.

Заниматься этим будут Национальная академия наук Украины, "Укроборонпром", "Южмаш", Каховский завод электросварочного оборудования, "Интерпайп", КП "Агентство развития Днепра", Украинский институт будущего, Платформа развития инноваций.

По словам министра, на отработку технологии потребуется 2-3 года, а тестовая площадка в Днепре нужна для того, чтобы позже можно было начать переговоры с Маском.

Украинский институт будущего, заявленный в числе участников проекта, сообщил, что проект строительства "гиперлупа" из Киева в Одессу обойдется в 3,6 млрд долларов. Для окупаемости проекта стоимость билета должна будет составлять 518 гривен по одним расчетам или 4384 гривны по другим.

Напомним, что Hyperloop - это проект вакуумного сверхскоростного поезда, который разрабатывает американский бизнесмен Илон Маск.