Peugeot 508 раскрыл свою внешность и интерьер.

В сети появились фотографии Peugeot 508 второго поколения. Снимки фирменные, но распространил их не сам производитель. Посему, пока нет пресс-релиза, нет и технических подробностей. Зато можно детально рассмотреть кузов и приборную панель.

Peugeot 508 раскрыл свою внешность и интерьер.
Peugeot 508 раскрыл свою внешность и интерьер.

Стилистически 508-й недалеко ушел от своих представленных ранее собратьев – кроссоверов 3008 и 5008. В нем присутствуют мотивы концепта Instinct 2017 года (в частности, похожие задние фонари). Но все же Peugeot 508 оригинален, ведь седанов марка не представляла достаточно давно. Например, шильдик с индексом модели закреплен прямо на капоте, а двери лишены рамок.

Peugeot 508 раскрыл свою внешность и интерьер.

Снимки салона дают еще пищу для размышлений. Селектор коробки передач превратился в электронный джойстик, в списке опций появится система ночного видения. Индикация на комбинации приборов – «D7» - указывает, что машина получит 8-ступенчатый автомат, который пока для Peugeot остается экзотикой.

Peugeot 508 раскрыл свою внешность и интерьер.
Peugeot 508 раскрыл свою внешность и интерьер.

Машина построена на платформе EMP2, обрела комбинацию приборов i-Cocpit и восьмидюймовый экран мультимедийной системы. По части силовых установок вряд ли нас ждет что-то сенсационное. На вершине воцарится подключаемый гибрид, и он окажется единственной полноприводной версией в семействе. Не исключено, что базовым окажется турбомотор 1.2.

Пока остается неясным, когда и в каком виде продолжит карьеру родственный Citroen C5. 

Peugeot 508 раскрыл свою внешность и интерьер.


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