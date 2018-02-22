В Винницкой области в ДТП с участием "скорой" пострадали 8 человек

На автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" столкнулись ВАЗ-21099, Renault, Mercedes и автомобиль скорой помощи.

На автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" в Винницкой области в результате столкновения четырех автомобилей в госпитализированы восемь человек.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Фото: npu.gov.ua

"Около 8:00 на автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" столкнулись автомобили ВАЗ-21099, Renault, Mercedes и автомобиль скорой помощи. В результате аварии пострадали 8 человек. Все они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее на Закарпатье микроавтобус с пассажирами съехал с обрыва на железную дорогу.


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