В Винницкой области в ДТП с участием "скорой" пострадали 8 человек
На автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" столкнулись ВАЗ-21099, Renault, Mercedes и автомобиль скорой помощи.
На автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" в Винницкой области в результате столкновения четырех автомобилей в госпитализированы восемь человек.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
"Около 8:00 на автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" столкнулись автомобили ВАЗ-21099, Renault, Mercedes и автомобиль скорой помощи. В результате аварии пострадали 8 человек. Все они госпитализированы", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее на Закарпатье микроавтобус с пассажирами съехал с обрыва на железную дорогу.
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