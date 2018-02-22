В Константиновке на блокпосту загорелся автобус

Водитель и пассажиры не пострадали.

В Константиновке Донецкой области полицейские спасли пассажиров автобуса, который загорелся на блокпосту на въезде в город.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

"Сотрудники полиции, которые несли службу на блокпосту, увидели дым из багажного отсека автобуса, подъезжавшему к пункту проверки. Мгновенно среагировав, один из правоохранителей остановил транспорт и огнетушителем потушил пожар", - говорится в сообщении.

Водитель и пассажиры не пострадали.

Фото: police.dn.ua

Фото: police.dn.ua

"Водитель поблагодарил полицейских за помощь, ведь благодаря быстрой реакции транспорт удалось уберечь от уничтожения", - добавили в полиции.

Фото: police.dn.ua

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