В Перу пассажирский автобус рухнул в пропасть, более 40 погибших
23 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В Перу двухэтажный пассажирский автобус упал в пропасть. По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 44 человека, еще 23 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Об этом информируют Украинские Новости со ссылкой на Peru21.
Согласно сообщению, водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, и автобус съехал с Панамериканского шоссе в регионе Арекипа.
"Транспортное средство упало в пропасть глубиной почти 200 метров... Застряло на небольшой эспланаде и вот-вот упадет в реку Оконья", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале января в Перу в результате падения автобуса со стометровой высоты в пропасть погибли как минимум 36 человек.
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