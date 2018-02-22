В Борисполе приземлился корпоративный самолет Ryanair

На борту предположительно может находиться менеджмент компании.

Вечером 21 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет ирландского лоукостера Ryanair, информирует ЦТС.

Самолет сел в украинском аэропорту около 20:50. Сообщается, что на борту предположительно может находиться менеджмент компании.

Речь идет о лайнере Boeing 737-8AS с регистрационным номером EI-DLE. Его перевозчик использует в корпоративных целях.

Фото: cfts

15 февраля топ-менеджер ирландского лоукостера Ryanair Юлиуш Коморек подтвердил приход авиакомпании в Украину. Сообщалось, что Ryanair рассчитывает начать рейсы осенью.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины заявил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года. Министр также добавил, что презентация авиарейсов состоится в течение двух месяцев.

Впервые Ryanair заявила о своем выходе на украинский рынок 15 марта 2017 года. Лоу-кост планировал начать полеты из "Борисполя" 6 сентября. 10 июля аэропорт "Борисполь" отказался учитывать ряд требований Ryanair, оценив вероятные убытки от работы авиакомпании в 2 млрд грн в год. После этого Ryanair объявила об отмене полетов в Украину. В ситуацию вмешалось правительство, и переговоры с Ryanair были возобновлены.