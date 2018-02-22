В сервис продажи билетов на сайте "Укрзализныци" добавят функцию "лист ожидания"

"Человек регистрируется, запрашивает направление и когда билеты появляются - имеет право их выкупить".

При продаже билетов на поезд "Укрзализныця" в 2018 году планирует запустить так называемый "лист ожидания".

Об этом заявил и. о. главы правления компании Евгений Кравцов, передает "Громадське".

Как объяснил чиновник, благодаря этой функции пассажиры смогут покупать билеты на нужные им направления, даже если их уже нет в открытой продаже.

По словам Кравцова, всегда есть определенное количество резервных билетов.

"Это государственная, военная бронь. Еще часть возвращает уже купленные билеты - таких до 10%. Самый правильный способ продать такие билеты - через waiting list. Когда человек регистрируется, запрашивает направление и когда билеты появляются - имеет право их выкупить", - сказал и.о. главы "Укрзализныци".

Кравцов пояснил, что такая система работает подобно Telegram-ботам, которые ищут свободные билеты. И сейчас ведется работа, чтобы реализовать этот проект на сайте "УЗ".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" хочет запустить duty free в международных поездах.