Mitsubishi обновила гибридный Outlander.

В Женеве состоится мировая премьера обновленного Mitsubishi Outlander PHEV. Японцы серьезно перетряхнули все гибридное нутро кроссовера.

Вместо двухлитрового мотора, работающего по циклу Отто, под капотом прописался двигатель 2.4. У него выше крутящий момент и экономичность, а работает он по циклу Аткинсона. Точные цифры отдачи нового агрегата не сообщаются.

Емкость аккумуляторного блока выросла на 15%, до 13,8 кВт*ч. Отдача заднего электродвигателя увеличена на 10%, до 89 л.с. На столько же повышена мощность генератора. В меню выбора блоков ездовых настроек появились два новых пункта – Sport для активного драйва и Snow для скользких зимних дорог.

Внешние изменения сводятся к появлению светодиодных фар, по-другому оформленных колес, решетки радиатора и бамперов. Стала благороднее отделка интерьера.