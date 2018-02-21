Mitsubishi обновила гибридный Outlander.

В Женеве состоится мировая премьера обновленного Mitsubishi Outlander PHEV. Японцы серьезно перетряхнули все гибридное нутро кроссовера.

Mitsubishi обновила гибридный Outlander.

Вместо двухлитрового мотора, работающего по циклу Отто, под капотом прописался двигатель 2.4. У него выше крутящий момент и экономичность, а работает он по циклу Аткинсона. Точные цифры отдачи нового агрегата не сообщаются.

Емкость аккумуляторного блока выросла на 15%, до 13,8 кВт*ч. Отдача заднего электродвигателя увеличена на 10%, до 89 л.с. На столько же повышена мощность генератора. В меню выбора блоков ездовых настроек появились два новых пункта – Sport для активного драйва и Snow для скользких зимних дорог.

Внешние изменения сводятся к появлению светодиодных фар, по-другому оформленных колес, решетки радиатора и бамперов. Стала благороднее отделка интерьера.


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