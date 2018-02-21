Archos Citee Connect – самокат под управлением Android

Французская компания Archos научилась устанавливать ОС Android не только в бюджетные смартфоны и планшеты, но и в другие устройства, и сегодня она представила нечто под названием Citee Connect. Это первый в мире полноценный самокат под управлением ОС Android, и он полностью готов к серийному производству.



Само собой, Archos Citee Connect относится к категории электросамокатов, что позволяет кататься на нем без постоянных отталкиваний свободной ногой от земли. Android ему нужен для контроля текущей скорости, уровня заряда батареи и пройденного расстояния, а также для поддержки Google Maps с подключением к ним через 3G на случай, если вы оказались в незнакомой местности и решили исследовать ее на самокате.



По сути, Archos Citee Connect – это самокат со встроенным смартфоном с экраном на 5 дюймов, 1 Гб ОЗУ и накопителем на 8 Гб, плюс у него есть прошивка Android 8 Oreo. Стоит такое чудо инженерной мысли 400 евро, и в продажу оно поступит ближе к лету, и познакомиться с ним поближе можно будет на MWC 2018 через неделю. Самокат весит 13 кг вместе с батареей на 6000 мАч, 8,5-дюймовыми колесами и 250-ваттным мотором. Заряда АКБ ему хватает на 22 км пути, и кататься на нем смогут не только дети, но и взрослые дяди весом до 100 кг, а также тети с таким же весом, хотя со стороны это будет смотреться весьма и весьма комично.