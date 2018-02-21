Херсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в Крым

Судно имеет отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию АР Крым через порт "Кавказ".

Херсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в Крым
Фото: facebook.com / Олександр Удовиченко

Херсонский городской суд 21 февраля наложил арест на судно "Нафторудовоз 45", которое использовалось для поставок ильменитовой руды в оккупированный Крым.

Об этом сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

"Это четвертое судно, на которое наложен арест. Однако в отличие от других морских судов, которые незаконно заходят в закрытые порты Крыма, согласно материалам следствия судно «Нафторудовоз 45» имеет отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию АР Крым через порт «Кавказ». Изучение судебной документации и сервера трафика позволит подтвердить противоправную деятельность украинского судовладельца и защитить экономические интересы нашего государства", - заявил он.

Согласно украинскому морскому регистру, судно Nefterudovoz 45 М принадлежит херсонскому ООО "Транспортный судоходный менеджмент", учредителем которого является одессит Максим Молчанов.

Единственным предприятием в Крыму, которое использует ильменит как сырье, является "Крымский титан" украинского олигарха Дмитрия Фирташа.


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