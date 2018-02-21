В Иране обнаружили обломки разбившегося в горах самолета
Иранские власти сообщили об обнаружении обломков пассажирского самолёта, потерпевшего крушение в воскресенье, 18 февраля, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на главу Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими.
На место крушения отправлены спасатели.
«Часть обломков самолёта ATR-72 была обнаружена рядом с деревней Ногол в провинции Кохгилуйе и Буйерахмед на высоте 4000 метров», — сказал Салими. Также, по его словам, спасателям удалось обнаружить останки людей, погибших в результате авиакатастрофы.
Спасательные работы затрудняются плохими погодными условиями — низкими температурами и горной местностью.
Как сообщалось, 18 февраля в Иране потерпел крушение пассажирский самолет ATR-72, на борту которого находились 66 человек. По данным СМИ, борт принадлежит иранской компании Aseman Airlines.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
21.02.2018 07:25