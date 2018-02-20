Компания меняет график из-за перехода на летнее время.

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на даты после 25 марта из-за изменение графика движения поездов в связи с переходом на летнее время.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Продажи билетов на некоторые поезда будут открыты до конца этой недели, на остальные - на следующей неделе. Об открытии продаж будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Перевод часов на летнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье 25 марта.