"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на даты после 25 марта

Компания меняет график из-за перехода на летнее время.

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на даты после 25 марта
Фото: София Гаврилюк

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на даты после 25 марта из-за изменение графика движения поездов в связи с переходом на летнее время.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Продажи билетов на некоторые поезда будут открыты до конца этой недели, на остальные - на следующей неделе. Об открытии продаж будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Перевод часов на летнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье 25 марта.


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