Компания Virgin Hyperloop One представила первый маршрут. В Индии

Компания Virgin Hyperloop One впервые анонсировала свои планы по созданию транспортной сети. Для первого маршрута была выбрана Индия. Маршрут длинной в 150 км из Мумбая в город Пуна капсула Hyperloop будет проходить всего за 25 минут, пишет Quartz. , пишут AIN.UA

По данным издания, разрешение на проектирование компания от государства уже получила. В следующие шесть месяцев должны быть проведены все расчеты и переданы правительству страны на утверждение. Далее, за 2-3 года, построят тестовый участок, после чего еще за 4 года должны завершить весь проект.

В самой Virgin Hyperloop One уверяют, что направление весьма перспективное. Трасса будет проходить по месту жительства нескольких десятков миллионов человек, за год Hyperloop сможет провозить до 150 млн пассажиров. Весь маршрут капсула сможет пройти за 25 минут максимум, тогда как сейчас он занимает более трех часов на автомобиле или около часа на самолете. Помимо людей, капсулы Hyperloop смогут перевозить легкие грузы. Все вместе это сохранит государству до $55 млрд в следующие 30 лет: уменьшатся расходы на транспортировку, время доставки, снизится объем вредных выбросов в атмосферу.

Стоимость проекта пока остается неизвестной.