Украинский экипаж обнаружил на борту судна 300 кг кокаина

Контейнеровоз Dimitris C находится в порту Генуя под контролем итальянских властей.

Украинский экипаж обнаружил на борту судна 300 кг кокаина
Фото: Думская

В порту Генуя итальянская полиция сняла с борта контейнеровоза Dimitris C около 300 килограммов кокаина. Белый порошок в пластиковых пакетах обнаружили в море члены экипажа, граждане Украины, которые сообщили о незаконном грузе властям, передает Думская.

По информации издания, управляет контейнеровозом крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, Кипре и РФ.

Итальянские власти утверждают, что экипаж и оператор никоим образом не связаны с этой попыткой контрабанды. Напротив - итальянские официальные лица приветствуют помощь экипажа в обнаружении и изъятии наркотиков. До Европы корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.

В настоящее время судно находится в порту Генуя под контролем итальянских властей.


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