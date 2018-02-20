Украинский экипаж обнаружил на борту судна 300 кг кокаина
Контейнеровоз Dimitris C находится в порту Генуя под контролем итальянских властей.
В порту Генуя итальянская полиция сняла с борта контейнеровоза Dimitris C около 300 килограммов кокаина. Белый порошок в пластиковых пакетах обнаружили в море члены экипажа, граждане Украины, которые сообщили о незаконном грузе властям, передает Думская.
По информации издания, управляет контейнеровозом крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, Кипре и РФ.
Итальянские власти утверждают, что экипаж и оператор никоим образом не связаны с этой попыткой контрабанды. Напротив - итальянские официальные лица приветствуют помощь экипажа в обнаружении и изъятии наркотиков. До Европы корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.
В настоящее время судно находится в порту Генуя под контролем итальянских властей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
19.02.2018 10:26
20.02.2018 08:21