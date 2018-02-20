Украинский экипаж обнаружил на борту судна 300 кг кокаина

Контейнеровоз Dimitris C находится в порту Генуя под контролем итальянских властей.

В порту Генуя итальянская полиция сняла с борта контейнеровоза Dimitris C около 300 килограммов кокаина. Белый порошок в пластиковых пакетах обнаружили в море члены экипажа, граждане Украины, которые сообщили о незаконном грузе властям, передает Думская.

По информации издания, управляет контейнеровозом крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, Кипре и РФ .

Итальянские власти утверждают, что экипаж и оператор никоим образом не связаны с этой попыткой контрабанды. Напротив - итальянские официальные лица приветствуют помощь экипажа в обнаружении и изъятии наркотиков. До Европы корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.

В настоящее время судно находится в порту Генуя под контролем итальянских властей.