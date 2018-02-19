КГГА после столкновения двух маршруток попросила отменить мораторий на проверки перевозчиков

Власти Киева жалуются, что не могут попасть на базы.

КГГА после столкновения двух маршруток попросила отменить мораторий на проверки перевозчиков
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Власти Киева будут просить правительство отменить мораторий на проверки перевозчиков, сообщается на сайте Киевгорадминистрации.

"Сегодня мы провели совещание по этому вопросу, пока готовим письмо в адрес премьер-министра с просьбой отменить мораторий на проверки перевозчиков. Кроме того, мы просим Укртрансбезопасность об увеличении полномочий по проверкам", - сказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, предприятия-перевозчики и сегодня проверяются, однако это больше касается осмотров на маршрутах.

"Мы не знаем, что происходит на базе, и из-за моратория не имеем к этому доступа", - отметил Давтян.

По его мнению, важно комплексно обследовать всех перевозчиков, независимо от формы собственности.

"Надо проверить и их разрешения, и профессиональный уровень водителей, и техническое состояние транспортных средств. Если у Укртрансбезопасности нет достаточного количества людей, то, напомню, что мэр Киева предлагал передать нам часть полномочий. В любом случае, мы будем проверять всех и по результатам этих проверок принимать меры к нарушителям. И это будут жесткие меры", - пообещал Давтян.

Напомним, 16 февраля вечером произошло ДТП с участием двух маршруток на ул.Телиги в Киеве. В результате столкновения один из автобусов въехал в электроопору, а другой в дерево. Пострадали 12 человек, четверо были госпитализированы.

В ноябре прошлого года маршрутка сбила насмерть двух человек на улице Героев Днепра в Киеве. После этого мэр Киева Виталий Кличко поручил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте провести комплексную проверку лицензий и стандартов работы частных маршрутных такси в столице.


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