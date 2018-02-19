Появилось видео смертельного ДТП под Киевом

Из-за нарушения правил дорожного движения водителем «Нивы» погибли два человека и и получили легкие травмы девять детей, которых везли в цирк.

Пользователь соцсети опубликовал видео аварии на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На видео видно, как Нива резкое выезжает из правого ряда в через две полосы на разворота. Микроавтобус, который судя по всему шел с превышением скорости врезался в Ниву, водитель и пассажиры которой погибли на месте.