Появилось видео смертельного ДТП под Киевом

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В сети появилось видео смертельного ДТП под Киевом на Одесской трассе в пгт. Глеваха в котором погибли два человека.

Из-за нарушения правил дорожного движения водителем «Нивы» погибли два человека и и получили легкие травмы девять детей, которых везли в цирк.

Пользователь соцсети опубликовал видео аварии на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На видео видно, как Нива резкое выезжает из правого ряда в через две полосы на разворота. Микроавтобус, который судя по всему шел с превышением скорости врезался в Ниву, водитель и пассажиры которой погибли на месте.

Как писал Информатор, 17 февраля на Одесской трассе возле пгт Глеваха Киевской области, произошло серьезное смертельное ДТП. Как сообщили пожарные, авария случилась примерно в 9:30. В результате пострадали дети и скончались двое мужчин. Погибли пассажир и водитель автомобиля «Нива». ВАЗ попытался развернуться перед Mercedes Benz Sprinter. «Ниве» завершить маневр не удалось, произошло столкновение и удар. В микроавтобусе ехали девять детей 11-12 лет, их везли в цирк.

Фото: Информатор


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