Появилось видео смертельного ДТП под Киевом
Из-за нарушения правил дорожного движения водителем «Нивы» погибли два человека и и получили легкие травмы девять детей, которых везли в цирк.
Пользователь соцсети опубликовал видео аварии на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
На видео видно, как Нива резкое выезжает из правого ряда в через две полосы на разворота. Микроавтобус, который судя по всему шел с превышением скорости врезался в Ниву, водитель и пассажиры которой погибли на месте.
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Фото: Информатор
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