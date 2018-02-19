Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Венесуэле
Погиб один человек.
В Венесуэле легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом - в результате авиакатастрофы погиб один человек. Инцидент произошел в штате Боливар, сообщает пресс-служба гражданской обороны Венесуэлы, передает Новое время.
Самолет упал на жилой дом в городе Сьюдад-Боливар, вследствие чего возник пожар, при этом хозяйка разрушенного дома не пострадала.
По данным спасателей, на борту самолета находились два человека. Пилот выжил и был госпитализирован.
Напомним, сегодня в Иране разбился самолет c 66 людьми на борту.
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