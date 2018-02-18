Автобус с украинскими туристами попал в "ловушку" вышедшего из берегов ручья в Израиле
Их спасала местная полиция.
В районе Мертвого моря в Израиле спасатели и патрульные полицейские эвакуировали около 50 украинских туристов из автобуса, который увяз в земле из-за наводнения.
Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман на своей странице в Facebook в воскресенье, 18 февраля.
"Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов - граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим. Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не мог продолжать движение. Вода продолжала подниматься", - говорится в сообщении.
Пострадавших среди пассажиров нет. Всех украинцев перевезли в ближайший торговый центр.
Напомним, ранее в Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещере.
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18.02.2018 12:17