Автобус с украинскими туристами попал в "ловушку" вышедшего из берегов ручья в Израиле

Их спасала местная полиция.

В районе Мертвого моря в Израиле спасатели и патрульные полицейские эвакуировали около 50 украинских туристов из автобуса, который увяз в земле из-за наводнения.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман на своей странице в Facebook в воскресенье, 18 февраля.

"Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов - граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим. Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не мог продолжать движение. Вода продолжала подниматься", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди пассажиров нет. Всех украинцев перевезли в ближайший торговый центр.

Напомним, ранее в Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещере.