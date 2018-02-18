В Киеве стала линия скоростного трамвая из-за автомобиля, вылетевшего на рельсы

Машина приземлилась на крышу.

В Киеве на перекрестке Борщаговской и Гарматной улиц произошла авария, из-за которой остановилась линия скоростного трамвая.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua, водитель Mercedes на еврономерах на скорости пытался проехать поперек рельсов и допустил при этом столкновение с автомобилем Ford медицинской службы "Исида". В результате Mercedes перевернулся и приземлился на крышу на рельсах.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Нарушитель при этом скрылся на другом автомобиле, который подъехал вскоре к месту аварии. По предварительным данным, водитель был пьян.