В Киеве стала линия скоростного трамвая из-за автомобиля, вылетевшего на рельсы
Машина приземлилась на крышу.
В Киеве на перекрестке Борщаговской и Гарматной улиц произошла авария, из-за которой остановилась линия скоростного трамвая.
Как сообщает паблик dtp.kiev.ua, водитель Mercedes на еврономерах на скорости пытался проехать поперек рельсов и допустил при этом столкновение с автомобилем Ford медицинской службы "Исида". В результате Mercedes перевернулся и приземлился на крышу на рельсах.
Нарушитель при этом скрылся на другом автомобиле, который подъехал вскоре к месту аварии. По предварительным данным, водитель был пьян.
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18.02.2018 07:21