В Иране разбился самолет из 66 людьми на борту
Никто не выжил.
Пассажирский самолет, на борту которого находилось 66 человек, разбился в горах центрального Ирана, сообщает BBC.
Самолет ATR 72 компании Aseman Airlines упал неподалеку от города Семиром в иранской провинции Исфахан. Рейс следовал по маршруту Тегеран-Ясудж.
На борту находились 66 человек - 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет исчез с радаров через 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране.
На место катастрофы выехали бригады спасателей, но некоторое время погода мешала посадке спасательного вертолета.Представители Aseman Airlines заявили, что все 66 человек погибли.
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