В Иране разбился самолет из 66 людьми на борту

Никто не выжил.

В Иране разбился самолет из 66 людьми на борту
Самолет Aseman Airlines ATR 72-500
Фото: planespotters.net

Пассажирский самолет, на борту которого находилось 66 человек, разбился в горах центрального Ирана, сообщает BBC.

Самолет ATR 72 компании Aseman Airlines упал неподалеку от города Семиром в иранской провинции Исфахан. Рейс следовал по маршруту Тегеран-Ясудж.

На борту находились 66 человек - 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет исчез с радаров через 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране.

На место катастрофы выехали бригады спасателей, но некоторое время погода мешала посадке спасательного вертолета.Представители Aseman Airlines заявили, что все 66 человек погибли.


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