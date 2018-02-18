В Черное море вошел второй ракетный эсминец США
Carney вошел в акваторию Черного моря вслед за эсминцем USS Ross.
Ракетный эсминец Carney вошел сегодня, 18 февраля, в Черное море. Судно будет участвовать в операциях по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления общей готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО. Передает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Шестого флота ВМС США.
"Маневры демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют общий мир и стабильность", - приводятся в сообщении слова командующего эсминцем капитана Питера Халворсена.
Вчера, 17 февраля, в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец USS Ross. Боевой корабль был задействован в нанесении ударов крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 сутки.
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