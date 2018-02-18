Доставка дронами будет экологичнее и удобнее. Но это не точно

Моделированием логистической системы из роящихся по городу дронов занималась исследовательская группа Nature Communications. Они сравнивали, какие энергозатраты в американских реалиях будут у дронов против традиционных грузовиков с двигателями внутренного сгорания. Оказалось, что все решают факторы, о которых мало кто задумывается, пишут AIN.UA .

Первый ключевой момент — уровень использования возобновляемой энергии (солнечной, ветряной и так далее). В разных штатах США он существенно отличается. К примеру, в самом зеленом, Калифорнии, во время доставки одной посылки дрон будет потреблять энергию, производство которой обернулось выбросом 430 грамм углекислого газа. Дизельный грузовик загрязнит атмосферу на 915 грамм. Худший по энергоэффективности штат Миссури может «похвастаться» значительно меньшим разрывом — 850 грамм CO2 у дрона против 1100 грамм у автомобиля. Если соотнести эти показатели в процентах, то Калифорния добьется 53%-го уменьшения выбросов, а Миссури сократит загрязнение атмосферы всего на 23%.

Но и это еще не все. Эффективность дронов существенно зависит от их размера. Исследователи тестировали разные коптеры: самые маленькие несли посылки весом менее 0,5 кг, а самые крупные — доставляли почти 8 кг веса.

Большой дрон на 9% лучше дизельного грузовика в Калифорнии, и на 50% хуже дизельного грузовика в Миссури.

Еще одна уступка, которую допустили в Nature Communications — маршруты дронов. В их модели они летают по прямым, однако в реальности регуляторы могут учредить определенные «трассы» для полета беспилотников. Это сделает путь длиннее, а значит — потребует постройки большего количества зарядных станций. При существующем состоянии аккумуляторных технологий, дроны могут пролететь с посылкой не более 3 км.

Таким образом, в зависимости от размера городам понадобится разное количество зарядок. Для относительно небольшого Сан-Франциско, по подсчетам исследователей, будет достаточно 4-х. Чтобы покрыть всю область Залива — более сотни. Пропорционально этому убывает и энергоэффективность такого способа доставки. Каждой станции понадобится энергия на питание и охлаждение. Одним из выходов может стать адаптация существующей инфраструктуры. В распоряжении Amazon, например, есть сеть супермаркетов Whole Foods, с крыш которых дроны могут доставлять продукты.

Но и это еще не все. Машина может везти сотни посылок одновременно, а компактный дрон — нет.

Каждый раз, когда видите один из грузовиков доставки, представьте сотни дронов в воздухе. Учтите все проблемы: шум, визуальный вид, вопросы безопасности и приватности.

При этом каждый сервис доставки или компания может поставить на службу собственную эскадрилью дронов. Как они будет избегать друг друга в воздухе до сих пор непонятно. И хотя Wired заключает, что доставка дронами, как и любая другая форма автоматизации, это позитивное явление для крупных компаний, есть большой шанс воплотить эту идею неправильно. Успех будет зависеть от того, смогут ли регуляторы направить инновацию в нужное русло.